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На сирийско-турецкой границе задержан член Отрядов народной самообороны

Политика

Ведется расследование

На сирийско-турецкой границе задержан член Отрядов народной самообороны
Цитата из х/ф «Малыш». Реж. Чарли Чаплин. 1922. США
Задержали

Анкара, 30 октября 2018, 15:52 — REGNUM  Правоохранительные силы Турции арестовали на сирийско-турецкой границе подозреваемого в связях с Отрядами народной самообороны, сообщает 30 октября Anadolu.

Человек пытался проникнуть на территорию Турции, он был не вооружен. Пограничные службы задержали повстанца, в настоящее время ведется расследование.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, считаются в Турции террористической организацией вместе с Рабочей партией Курдистана.

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