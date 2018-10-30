На сирийско-турецкой границе задержан член Отрядов народной самообороны

Анкара, , 15:52 — REGNUM Правоохранительные силы Турции арестовали на сирийско-турецкой границе подозреваемого в связях с Отрядами народной самообороны, сообщает 30 октября Anadolu.

Человек пытался проникнуть на территорию Турции, он был не вооружен. Пограничные службы задержали повстанца, в настоящее время ведется расследование.

Напомним, Отряды народной самообороны, состоящие преимущественно из сирийских курдов, считаются в Турции террористической организацией вместе с Рабочей партией Курдистана.

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