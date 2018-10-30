МИД РФ обеспокоен положением русскоязычных на Украине и в Прибалтике

Москва, , 15:46 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 29 октября провел встречу с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств, который участвовал во Второй международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму «Защитим будущее» в Москве.

По сообщению пресс-службы МИД РФ, во время встречи обсуждались актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств. В ходе беседы с верховным комиссаром глава внешнеполитического ведомства РФ привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению представителей русскоязычного национального меньшинства в Прибалтийских странах и русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи с новыми законодательными инициативами Киева.

Лавров подчеркнул важность защиты прав национальных меньшинств на площадке ОБСЕ, а также нацеленность России на конструктивный и деполитизированный диалог с Верховным комиссаром ОБСЕ и со всеми государствами-участниками по данному вопросу.

Отметим также, что, по мнению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, Эстония и Латвия создают зоны апартеида и сегрегации в Европе. Об этом она заявила на открытии Второй московской международной конференции по противодействию антисемитизму, ксенофобии и расизму «Защитим будущее».

«В центре Европы фактически созданы зоны этнической сегрегации и апартеида. Я имею в виду население в Латвии и Эстонии — порядка 300 тысяч русскоязычного населения с унизительным статусом «неграждан». Эти люди не только отстранены от участия в политике, но и ограничены в целом ряде прав», — приводятся слова Матвиенко на сайте Совета Федерации.

В свое речи она также обратила внимание на те государства, где ведется открытая пропаганда враждебности, даже ненависти к представителям других народов, происходит героизация нацистских преступников и их сообщников, ограничивается право обучения, получения информации на родном языке, затрудняется доступ к сокровищницам национальной культуры.

Как подчеркнула председатель СФ, украинские власти особо преуспели в этом направлении и «фактически возвели русофобию в ранг официальной идеологии и политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский парламент принял резолюцию, в которой выражается беспокойство в связи с ростом фашистских настроений, расизма и ксенофобии в отдельных странах ЕС и в целом на континенте.

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