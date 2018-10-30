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Глава МИД Литвы призвал NB8 к «принципиальной позиции» по отношению к РФ

Политика

По словам главы МИД Литвы – принципы должны быть превыше всего

Вильнюс, 30 октября 2018, 15:42 — REGNUM  Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, который сегодня, 30 октября, находится на форуме глав правительств NB8 в Осло заявил, что в вопросах безопасности и отношений с РФ страны региона должны придерживаться «принципиальной позиции», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, Россия продолжает «агрессивную позицию и вражеские действия».

«Солидарность и принципиальная позиция — такая должна быть наша стратегия по отношению к России», — цитирует слова Линкявичюса пресс-служба МИД Литвы.

Он особо отметил в этом вопросе «роль Великобритании», которая «останется важной» и после выхода Соединённого королевства из ЕС.

Форум NB8 — площадка по взаимодействию властей стран Прибалтики и Северной Европы. В неё входит Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва.

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