Экипажи Су-24М авиачасти ЮВО сбросили почти 2,5 тыс. ракет и бомб

Волгоград, , 15:35 — REGNUM В 2018 году военные лётчики увеличили количество выполненных учебно-боевых полётов. Так, за прошедший период с начала года каждый лётчик авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, совершил около 200 вылетов, из них около 40% в ночное время суток. В общей сложно в воздухе он провёл почти 100 часов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа 30 октября, это на 20% больше чем в прошлом году.

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Кроме того, значительно возросло и количество снарядов, сброшенных экипажами Су-24М авиачасти ЮВО в ходе боевой подготовки. Всего было израсходовали около 2,5 тыс. неуправляемых ракет и бомб.

«Лётчики отработали вопросы, связанные с уничтожением условных командных пунктов, крупных складов горюче-смазочных материалов, живой силы условного противника, баз, схронов с оружием и боеприпасами (НВФ)», — добавили в военном ведомстве.

Учения проводились на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском крае и в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году экипажи Су-24М авиационного полка ЮВО, расположенного под Волгоградом, израсходовали свыше 2,3 тыс. неуправляемых авиационных ракет и бомб. В учебных мероприятиях были задействованы фронтовые бомбардировщики Су-24М и самолёты разведчики Су-24 МР. В общей сложности каждый военный лётчик авиационного полка совершил не менее 180 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе более 100 часов. Около 50 часов налета были выполнены ими в сложных метеорологических условиях и в ночное время.

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