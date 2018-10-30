Водолазы ТОФ развернули российский флаг на рекордной глубине

Москва, , 15:34 — REGNUM Подводники Тихоокеанского флота России установили новый рекорд, впервые осуществив погружение на глубину 416 метров в водолазном колоколе, передает 30 октября телеканал «Звезда».

Отмечается, что сотрудники НИИ Военно учебно-научного центра Военно-Морского Флота (ВУНЦ ВМФ) и военнослужащие экспедиционного отряда водолазов приняли участие в погружении, состоявшемся в Японском море. По сведениям телеканала, в ходе погружения на глубине свыше четырехсот метров было обследовано дно моря и развернут российский флаг.

Как сообщало ИА REGNUM, профессиональные водолазы МЧС примут участие в крупномасштабной профилактической акции по обеспечению безопасности населения на озере Байкал. Водолазы с помощью специального оборудования смогут достать из воды разрушенные береговые ограждения, металлоконструкции, технические отходы судов, автомобильные покрышки и другой мусор.

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