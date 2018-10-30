Ангела Меркель наша способ досидеть до конца четвертого срока – версия

Москва, , 15:37 — REGNUM Проблема канцлера Германии Ангелы Меркель заключается не в беженцах, а в отношениях с германским бизнесом, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Меркель подает в отставку — это такой изощренный способ досидеть до конца четвертого срока, — сказал Делягин. — Для нее сейчас заявить: «я ухожу через три года», это попытка удержаться на эти три года, чтобы ее не снесли раньше. Ее проблема не в беженцах. Обязанность канцлера Германии заключается в том, что открывать для германского бизнеса политические возможности, связанные с сотрудничеством с США и защищать немецкий бизнес от недобросовестной экономической конкуренции со стороны единственной сверхдержавы. Меркель не справляется ни с первой задачей, ни со второй. От санкций страдает немецкий бизнес, и ему это не нравится. И во вторых мы видим очень сильное давление США на Германию, когда клерки из американского посольства пинками открывают двери в кабинеты капитанов немецкой индустрии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Ангела Меркель больше не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера, о чем она заявила 29 октября на пресс-конференции в Берлине. По ее словам, она оставляет пост председателя партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую она возглавляла на протяжении 18 лет. Также она сообщила, что нынешний ее срок на посту канцлера — уже четвертый — станет для нее последним.

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