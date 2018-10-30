Меркель может не удержаться на посту канцлера ФРГ до 2021 года – политолог

Москва, , 17:17 — REGNUM Предстоящий уход из политики канцлера Германии Ангелы Меркель — очередное свидетельство изменения Европы и Запада, которое продолжается уже не один год, считает политолог Владимир Корнилов. Об этом он заявил 30 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

«Процесс изменения Европы, изменения Запада — он продолжается уже не один год, — сказал Корнилов. — Уход Меркель только добавит этому колесу вращения. Действительно, когда неожиданно для западного истеблишмента [на выборах президента США] победил Дональд Трамп, многие американские и европейские газеты написали, что лидером западного мира теперь стала Меркель. А тут вдруг и «лидер западного мира» уходит. Впрочем, многие себя успокаивают — Трампа переизберем в 2020 году, а Меркель передаст полномочия в 2021 году. Но я, честно, очень скептичен по поводу перспектив Меркель досидеть на посту канцлера до 2021 года. Многие германские эксперты об этом говорят. Беспрецедентно, что человек, по сути неизбранный, будет занимать пост канцлера. Заметьте — избирали не Меркель, а ее партию».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению члена Совфеда РФ Алексея Пушкова, решение принять более 1 млн мигрантов и последовавший за этим кризис запустили политический закат немецкого канцлера Ангелы Меркель. Об этом он написал в своем микроблоге.

Пушков уверен, что еще два года назад Меркель считали безусловным лидером Евросоюза, однако сегодня политик заявляет об отказе от политической борьбы. Решение принять в Германии 1,1 млн беженцев послужило главной причиной.

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