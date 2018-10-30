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Военные Израиля расследуют убийство палестинского врача в секторе Газа

Политика

Предварительные выводы говорят о непричастности еврейского государства

Военные Израиля расследуют убийство палестинского врача в секторе Газа
Иллюстрация: Idf.il
Израильские военные

Тель-Авив, Израиль, 30 октября 2018, 15:29 — REGNUM  Израильская армия преступила к расследованию гибели палестинского врача Разана аль-Наджара, убитого в июле 2018 года, сообщает 30 октября Anadolu.

Человек погиб во время массовых акций протеста на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Предварительное следствие показало, что военные Израиля не имеют к этому отношения.

Напомним, противостояния между Палестиной и Израилем обострились с марта 2018 года, после решения президента США Дональда Трампа перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В ходе подавления акций протеста погибли по меньшей мере 200 человек.

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