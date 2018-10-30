Турция — союзник России или член НАТО?

Москва, , 15:27 — REGNUM Флот Турции — это «не совсем НАТО», заявил 30 октября политолог Ростислав Ищенко в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». При анализе сил в Чёрном море, он включил флот в Турции в НАТО, но с оговоркой.

«Два флота там уже есть у НАТО — Болгарии и Румынии. И Турции, но это уже не совсем НАТО флот, это уже больше союзник России», — заявил политолог.

Это даже не экспертное мнение, отметил Ищенко, а политическое.

«Причем это мнение американских политиков, которые вас (обратился к украинским и польским экспертам, — прим. ИА REGNUM ) в НАТО примут, не примут, выгонят — как захотят. Это они сказали, а не я, что Турция, заключив с Россией контракт, фактически нарушает правила НАТО. То есть они фактически сказали, что Турция не такая, как все остальные в НАТО», — пояснил он.

Ранее Ростислав Ищенко объяснил, зачем США нужен самый крупный в мире флот.

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