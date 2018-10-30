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МИД Ирана: санкции против Ирана нанесут удар по мировому порядку

Политика

Вашингтон, нарушивший соглашение, пытается наказать Тегеран, его соблюдавший

Анкара, 30 октября 2018, 15:22 — REGNUM  Санкции США против Ирана будут иметь «значительные последствия» для мирового порядка, заявил 30 октября министр иностранных дел исламской республики Мухаммад Джавад Зариф, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил в ходе своего визита в Стамбул.

«К сожалению, нарушающая законы страна пытается наказать государство, которое закон соблюдает», — подчеркнул дипломат, имея в виду США, вышедшие из ядерной сделки с Тегераном, и сам Иран, который взятые на себя обязательства по-прежнему выполняет.

«Этот метод будет иметь значительные последствия для мирового порядка», — добавил он.

Напомним, с 6 ноября в США вступает в силу второй этап санкций, который затронет поставки нефти из республики.

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Противостояние Ирана и США
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