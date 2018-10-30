Вице-премьер Козак не собирается в губернаторы Петербурга

Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак не намерен принимать участие в качестве кандидата в выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019 году. Об этом он заявил 30 октября журналистам во время пребывания в Северной столице.

«Я исключаю возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора Санкт-Петербурга», — цитирует Дмитрия Козака ТАСС.

По словам вице-премьера, достойным кандидатом на пост губернатора Петербурга является временно исполняющий эти обязанности Александр Беглов.

Козак считает, что у Беглова есть профессиональные качества и опыт, «достаточные для того, чтобы поддерживать этот прекрасный и сложный город в надлежащем состоянии».

Напомним, ранее в анонимных каналах и СМИ звучали предположения, что Кремль может выдвинуть в губернаторы Санкт-Петербурга кандидатуру Дмитрия Козака, главы ФАС Игоря Артемьева, главы Счетной палаты Алексея Кудрина, главы «Сбербанка» Германа Грефа или других федеральных политиков и бизнесменов, в прошлом работавших в Санкт-Петербурге.

В то же время, по данным источников РБК, баллотироваться «от власти» в губернаторы города будет всё-таки Александр Беглов в качестве самовыдвиженца.

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Напомним, во время назначения врио губернатора Петербурга 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин предложил Беглову самому определиться относительно участия в будущих выборах. Беглов пока не сделал публичных заявлений о своем решении.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре 2019 года.

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