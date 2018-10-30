В партии Сальвини выступили за отставку мэра Рима

Рим, , 15:10 — REGNUM Представители партии «Лига» Маттео Сальвини выступили за отставку мэра Рима Вирджинии Раджи, сообщает Il Giornale во вторник, 30 октября.

Представители «Лиги» назвали администрацию Раджи одной из худших в истории города, не способной решить ни транспортные, ни социальные, ни иные проблемы итальянской столицы.

Одним из поводов для требований отставки Раджи стало убийство группой нелегальных мигрантов 16-летней римлянки Дезире Мариотини. Римскую администрацию обвинят в неспособности организовать жизнь в социально сложных кварталах Рима.

Особенностью ситуации является тот факт, что Вирджиния Раджи — член «Движения 5 звезд», коллег «Лиги» по правящей коалиции. При этом «Лига», выступая за отставку мэра, в этом конкретном случае фактически выступает одним фронтом с общими для правительства оппонентами — демократами.

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