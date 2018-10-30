Тимошенко намерена проявить к Порошенко «нулевую терпимость»

Киев, , 15:09 — REGNUM Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае избрания ее на должность главы государства опробовать «нулевую терпимость к коррупции» на действующем президенте Украины Петре Порошенко и его окружении. Об этом пишет портал dsnews.ua.

В ходе своего выступления на форуме «Новая стратегия мира и безопасности» Тимошенко заявила, что именно она воплотит в жизнь обещания Порошенко «относительно нулевой терпимости к коррупции».

«В первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его окружении», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что действующий президент Украины Пётр Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко 6% голосов в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты страны.

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