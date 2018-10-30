Вторник, 30 Октября 2018 года
16:45:43 МСК

Тимошенко намерена проявить к Порошенко «нулевую терпимость»

Политика

Об этом лидер «Батькивщины» заявила в ходе своего выступления на форуме «Новая стратегия мира и безопасности»

Тимошенко намерена проявить к Порошенко «нулевую терпимость»
Иван Шилов © ИА REGNUM
ЮлияТимошенко

Киев, 30 октября 2018, 15:09 — REGNUM  Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала в случае избрания ее на должность главы государства опробовать «нулевую терпимость к коррупции» на действующем президенте Украины Петре Порошенко и его окружении. Об этом пишет портал dsnews.ua.

В ходе своего выступления на форуме «Новая стратегия мира и безопасности» Тимошенко заявила, что именно она воплотит в жизнь обещания Порошенко «относительно нулевой терпимости к коррупции».

«В первую очередь я эту нулевую терпимость к коррупции опробую на Порошенко и его окружении», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября стало известно, что действующий президент Украины Пётр Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко 6% голосов в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты страны.

Читайте также: Порошенко на 6% отстаёт от Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить