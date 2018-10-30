В Приднестровье официально признан паспорт СССР

Тирасполь, , 14:55 — REGNUM В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) признан действительным паспорт гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Соответствующий указ подписан президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Отмечается, что подписанный 23 октября главой государства указ ранее одобрил Верховный совет Приднестровья. В документе говорится о том, что паспорт гражданина СССР признается действительным для внутреннего пользования.

Как сообщало ИА REGNUM, президент ПМР Вадим Красносельский заявил, что после распада СССР у республики окончательно сформировался полный пакет легитимных оснований заявить о своей государственности.

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