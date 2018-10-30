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Россия запланировала пуски ракет во время учений НАТО

Политика

...и уведомила об этом альянс

Россия запланировала пуски ракет во время учений НАТО
Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США
Пуск ракеты

Осло, 30 октября 2018, 14:45 — REGNUM  Российская сторона уведомила Североатлантический альянс о ракетных испытаниях, которые пройдут одновременно с учениями Trident Juncture. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, опубликованном на сайте альянса.

Москва сообщила о ракетных пусках в конце октября. Испытания планируются за пределами побережья, уточнил он.

Столтенберг напомнил, что Россия регулярно проводит военные испытания у берегов Норвегии, и выразил надежду на профессиональную работу российских военных.

Планы учений НАТО изменены не будут, но за действиями российской стороны будут наблюдать.

Как сообщало ИА REGNUM, учения НАТО Trident Juncture с участием всех стран альянса, Швеции и Финляндии проходят на территории Норвегии и у её берегов с 25 октября по 7 ноября. В маневрах задействованы более 45 тысяч военнослужащих, боевые корабли, авиация и техника.

Читайте ранее в этом сюжете: НАТО надеется на профессионализм российских ракетчиков — Столтенберг

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Обострение отношений России и НАТО
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