Травников: к 2023 году в Новосибирске появится долгожданный ледовый дворец

Новосибирск, , 14:38 — REGNUM Президент Международной Федерации хоккея на льду Рене Фазель с рабочей поездкой побывал сегодня, 30 октября, в Новосибирской области. В мероприятиях его рабочей поездки приняли участие губернатор региона Андрей Травников, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Госдумы ФС РФ Александр Жуков, президент Федерации хоккея России, трёхкратный победитель Олимпийских игр Владислав Третьяк, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

В администрации региона состоялось совещание, посвящённое вопросам подготовки к проведению молодёжного Чемпионата мира по хоккею в городе Новосибирске в 2023 году — были представлены доклады о подготовке к проведению МЧМ по хоккею, строительстве многофункциональной ледовой арены на ул. Немировича-Данченко и развитии прилегающей территории, мероприятиях по развитию инженерно-транспортной инфраструктуры Новосибирска и о модернизации инфраструктуры аэропорта «Толмачево». А на обзорной площадке по ул. Немировича-Данченко прошла презентация проекта и символическое мероприятие, посвященное началу строительства ключевого объекта будущего молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года.

На совещаниях был озвучен основной перечень объектов, которые предстоит создать к Чемпионату мира, а фактически к середине 2022 года, перечень мероприятий, который необходимо реализовать, были подтверждены сроки выполнения заявленных мероприятий.

Как отметил глава Новосибирской области Андрей Травников, в 2018 году регионом проведена большая работа — окончательно определена площадка, где должен расположиться ледовый дворец, завершена разработка его проектно-сметной документации. Сейчас проект ледовой арены находится на рассмотрении в федеральной государственной экспертизе. Фактическое производство строительных работ возможно уже после нового года — речь идёт о подготовке территории строительства. Кроме того, ведутся проектно-сметные работы по транспортной инфраструктуре, по станции метро, благоустройству, выполняется оценка технического состояния старого ледового дворца ЛДС «Сибирь», который будет реконструирован к моменту проведения чемпионата.

«Могу однозначно подтвердить, что к 2023 году в Новосибирске появится долгожданный новый ледовый дворец и регион будет полностью готов к проведению молодежного Чемпионата мира по хоккею», — сказал Травников.

А помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин отметил, что для России очень важно, что в Новосибирске будет два ледовых дворца.

Президент Международной Федерации хоккея на льду Рене Фазель сказал, что находится под большим впечатлением от презентации проведения молодежного Чемпионата мира в Новосибирске, и выразил уверенность в стопроцентной готовности в срок не только ледовой арены, но и всей необходимой инфраструктуры.