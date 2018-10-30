В Анталии пройдет русско-турецкий общественный форум

Анталья, Турция, , 14:34 — REGNUM В турецкой Анталии пройдет русско-турецкий общественный форум, сообщает 30 августа Anadolu.

Туристический город был выбран не случайно, так основным вопросом предстоящего мероприятия будут проблемы туризма, в частности решение проблем с выдачей виз.

Также стороны обсудят информационные проблемы. Дело в том, что народы России и Турции узнают информацию друг о друге в основном из западных СМИ, что во-первых искажает реальные представления о странах, а во-вторых создает возможность манипулирования общественным мнением.

Напомним, отношения между Россией и Турцией были испорчены убийством российского летчика в ноябре 2015 года. С тех пор, после того как президент Реджеп Эрдоган принес свои извинения, дипломатические связи восстанавливаются и улучшаются. Данный факт вызывает беспокойство у стран-членов НАТО.

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