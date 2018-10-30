Вторник, 30 Октября 2018 года
14:37:27 МСК

В Анталии пройдет русско-турецкий общественный форум

Политика

Стороны обсудят туристические и иные проблемы

Анталья, Турция, 30 октября 2018, 14:34 — REGNUM  В турецкой Анталии пройдет русско-турецкий общественный форум, сообщает 30 августа Anadolu.

Туристический город был выбран не случайно, так основным вопросом предстоящего мероприятия будут проблемы туризма, в частности решение проблем с выдачей виз.

Также стороны обсудят информационные проблемы. Дело в том, что народы России и Турции узнают информацию друг о друге в основном из западных СМИ, что во-первых искажает реальные представления о странах, а во-вторых создает возможность манипулирования общественным мнением.

Напомним, отношения между Россией и Турцией были испорчены убийством российского летчика в ноябре 2015 года. С тех пор, после того как президент Реджеп Эрдоган принес свои извинения, дипломатические связи восстанавливаются и улучшаются. Данный факт вызывает беспокойство у стран-членов НАТО.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не опасаются за соглашения по Идлибу

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Осложнение отношений России с Турцией
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить