В Таджикистане предлагают присвоить Рогунской ГЭС имя Рахмона

Душанбе, , 14:31 — REGNUM Назвать Рогунскую гидроэлектростанцию именем президента Таджикистана Эмомали Рахмона предложил депутат нижней палаты парламента Таджикистана, лидер Демократической партии республики Саидджафар Усмонзода, пишет сегодня, 30 октября, «Азия-Плюс».

Народный избранник уверен, что именно президент стоит у истоков возобновления строительства энергообъекта, который должен стать самым крупным в стране, потому что именно Рахмон заявил о возобновлении строительства ГЭС в начале 2000-х годов, когда мало кто верил в возможность реализации этого проекта.

«Вообще здесь уместно использовать словосочетание «начало строительства», так как та часть Рогунской ГЭС, которая была построена при СССР, после распада Союза была полностью разрушена, и по инициативе Рахмона было начато строительство объекта почти с нуля», — сказал политик и добавил, что тем самым глава государства «укрепил веру в будущее Таджикистана в сердцах большинства таджикистанцев».

В качестве примера Усмонзода привел Нурекскую ГЭС, которой присвоено имя первого секретаря ЦК КП Таджикской ССР Турсуна Ульджабаева, руководившего республикой в годы строительства объекта.

Напомним, что на днях Эмомали Рахмон обратился к журналистам Таджикистана с просьбой «не петь дифирамбы» в адрес руководства страны.

Запуск первого агрегата Рогунской ГЭС назначен на 16 ноября 2018 года. Ожидаются масштабные мероприятия, приуроченные к этому событию.