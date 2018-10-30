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Трамп намерен лишить рожденных в США детей нелегалов права на гражданство

Политика

Следует положить конец той практике, при которой ребёнок нелегального мигранта становится гражданином Соединённых Штатов, подчеркнул американский президент

Вашингтон, 30 октября 2018, 14:25 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается подписать закон о лишении прав на американское гражданство детей, рожденных в семьях нелегальных мигрантов. Об этом пишет портал Axios.

По словам главы Белого дома, дети нелегальных мигрантов не должны иметь права становиться полноценными гражданами Соединенных Штатов.

«Это смешно, этому следует положить конец», — цитирует портал слова американского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество войск США, направляемых на границу с Мексикой для остановки нелегальной миграции, будет исчисляться тысячами солдат.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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