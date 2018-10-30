Власти Каталонии будут поощрять доносительство в школах

Барселона, Испания, , 14:25 — REGNUM Правительство Каталонии будет поощрять доносительство граждан на школы, которые не подчиняются требованиям местного министерства образования и проводят уроки на испанском языке, пишет газета El Mundo 30 октября.

С начала текущего учебного года каталонские образовательные учреждения обязаны публиковать свои «лингвистические проекты», где представлено количество часов преподавания на разных языках, на своих сайтах. Министр образования Каталонии Жозеп Баргалло заявил независимому порталу Vilaweb, что его ведомство надеется, что учащиеся и их семьи будут бдительны и помогут властям контролировать выполнение школьной лингвистической модели — то есть сообщать о случаях, когда учителя проводят незапланированные занятия на кастильском испанском, а не на каталанском языке.

Также министерство образования намерено создать специальный инспекционный орган, который будет проверять реализацию требований властей Каталонии в области применения языка.

С 2010 года власти Каталонии применяют санкции по отношению к коммерсантам, которые нарушают требования, оформляя этикетки на товарах и вывески на своих заведениях на испанском языке, не используя каталанский.