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Авиакатастрофа в Индонезии: 34 мешка с останками отправлено на экспертизу

Политика

Индонезийское национальное агентство по поиску и спасению надеется, что черный ящик будет найден в ближайшее время

Джакарта, 30 октября 2018, 14:24 — REGNUM  Председатель индонезийского национального агентства по поиску и спасению заявил, что спасательная команда отправила 34 мешка с останками погибших в результате крушения самолета Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

Мешки уже доставлены в больницу, где для идентификации тел потребуется около пяти дней.

«24-часовая спасательная операция продолжается в районе крушения самолета с использованием многолучевого эхолота», — заявил руководитель спасательной операции.

Индонезийское национальное агентство по поиску и спасению надеется, что основной корпус самолета и черный ящик будут найдены в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индийское посольство в Джакарте заявило, что пилот Бхави Сунеджа погиб в авиакатастрофе.

Читайте ранее в этом сюжете: Авиакатастрофа в Индонезии: члены семьи индийского пилота надеются на чудо

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Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
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