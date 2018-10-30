Порошенко на 6% отстаёт от Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты

Киев, , 14:16 — REGNUM Действующий глава Украины Пётр Порошенко проигрывает лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко 6% голосов в рейтинге потенциальных кандидатов в президенты страны. Таковы данные соцопроса украинского «Центра прикладных исследований».

За Тимошенко готовы проголосовать 15% избирателей, Порошенко согласны поддержать лишь 9% опрошенных. На третьем месте — шоумен Владимир Зеленский с результатом 8% голосов.

В поддержку лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко высказались 7% респондентов, за сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко — 5%, как и за лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича. По 4% голосов набрали рок-музыкант Святослав Вакарчук и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Опрос проводился с 1 по 12 октября на подконтрольной Киеву территории Украины. В опросе участвовали 2100 респондентов, статистическая погрешность оценивается в 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко, избранный президентом Украины в 2014 году, намерен баллотироваться на второй срок. Президентские и парламентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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