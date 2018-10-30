В Минске Украина поставит вопросы Азовского моря и миротворцев — эксперт

Киев, , 14:12 — REGNUM В Минске на Мюнхенской конференции по безопасности украинская делегация поднимет вопросы милитаризации Азовского моря и ввода миротворцев в Донбасс. Об этом 30 октября в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог, эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич.

«В этом году, скорее всего, будут обсуждать формат миротворческой миссии на Донбассе. Пока Россия имеет свое видение, США — свое, Европа колеблется. Горячая тема №1 в последние месяцы — милитаризация Азовского моря Российской Федерацией», — сказал Тышкевич.

Он ожидает, что Киев будет настаивать на выполнении Москвой морских конвенций, чтобы обеспечить свободу судоходства в Азовском море.

«По Азову украинская делегация, скорее всего, будет настаивать на выполнении международного права относительно свободы судоходства, несмотря на наличие договора 2003 года. Статьи этого договора не отменяют действия других международных морских конвенций относительно свободы судоходства», — добавил Тышкевич.

Эксперт отметил, что в Донбассе миротворцы могут появиться не раньше осени 2019 года.

«Даже если на конференции примут решение, что миротворческая миссия будет, она появится не раньше осени следующего года… Нужно учитывать следующие факторы: 1. Решение должно быть одобрено Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это минимум месяц и больше. Нужно понять, кто подпишет мандат миротворцев. Все упирается в то, что Россия на это не соглашается. Она настаивает, что если возможный формат будет согласован, под ним должны поставить подписи лидеры ЛНР и ДНР.

2. Даже после принятия решения будет дискуссия относительно стран, которые примут участие в самой миссии, размеру контингента каждой из стран, а также относительно финансирования. Программа по поддержке мира ООН имеет нехватку финансирования на протяжении последних нескольких лет, если не десятилетий. Пока это согласуют, пока дадут деньги пройдет еще два месяца. Также нужно согласовать место разворачивания миссии, логистические вопросы. Это месяц-два», — добавил Тышкевич.

Он также считает, что проведение Мюнхенской конференции в Минске не повлияет на реализацию минского процесса.

«Минский процесс — это процесс по выполнению Минских соглашений. Давайте перечитаем соглашение. Пункт №1 — прекращение огня и отвод тяжелой техники и вооружений. Это значит, что на первом пункте мы находимся четыре — пять лет», — добавил Тышкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Минске впервые пройдет заседание Мюнхенской конференции по безопасности. В мероприятии примет участие украинская делегация. Её возглавит президент Украины Петр Порошенко. Также в работе конференции ожидается участие лидеров европейских стран, представителей ЕС и НАТО.

Напомним, в феврале на 54-ой Мюнхенской конференции по безопасности бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен представил отчет по вводу миротворцев на Донбасс. Согласно документу, предлагается ввести 4 тыс полицейских и миротворческий контингент в 20 тыс солдат из стран, которые не являются членами НАТО. Предполагается, что миротворческую миссию возглавит Швеция.