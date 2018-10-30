Тимошенко начала формировать «военный кабинет» в пику президенту Порошенко

Киев, , 14:12 — REGNUM На Украине будет создан «военный кабинет», который займётся разработкой стратегии мира для Украины, заявила нынешний лидер президентской гонки Юлия Тимошенко 30 октября во время форума «Новый курс Украины», сообщило издание «Украинская правда».

Тимошенко подвергла критике военную программу своего главного конкурента — действующего президента страны Петра Порошенко. Она назвала утопией быстрый переход украинской армии на стандарты НАТО, который пообещал Порошенко.

«Наша команда начинает создавать настоящие стратегические доктрины и законопроекты, которые будут обеспечивать воплощение их в жизнь по строгому графику и которые будут абсолютно адекватны всем глобальным вызовам», — заявила Тимошенко, объявив о создании «военного кабинета».

Координировать создание новой структуры Тимошенко поручила бывшему депутату Верховной рады Андрею Сенченко. Состав «кабинета» станет известен ко дню президентских выборов.

Напомним, главными темами для предвыборного пиара действующего президента Украины являются армия, язык и вера. Порошенко объявил о своих заслугах в деле реформирования ВСУ во время парада в честь Дня независимости Украины 24 августа. По его инициативе Верховная рада рассматривает законы «о языке», направленные на дальнейшую дерусификацию населения страны. Именно Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить томос об автокефалии украинским раскольникам.

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