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Аксёнов: «пиратские действия» Киева обострили ситуацию в Азовском море

Политика

По словам главы региона, киевский режим ведёт себя как международный гопник

Симферополь, 30 октября 2018, 14:07 — REGNUM  Обострение ситуации в Азовском море началось с «пиратских действий» украинских властей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам главы региона, «киевский режим ведёт себя как международный гопник», который в состоянии понять лишь «язык силы».

«Парадокс ситуации в том, что санкции вводят против России, а плохо от этого Украине», — написал Аксенов в своем Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассчитывает на введение в отношении российских черноморских портов санкций со стороны стран Евросоюза и США.

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