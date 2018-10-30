Аксёнов: «пиратские действия» Киева обострили ситуацию в Азовском море

Симферополь, 30 октября 2018, 14:07 — REGNUM Обострение ситуации в Азовском море началось с «пиратских действий» украинских властей. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам главы региона, «киевский режим ведёт себя как международный гопник», который в состоянии понять лишь «язык силы».
«Парадокс ситуации в том, что санкции вводят против России, а плохо от этого Украине», — написал Аксенов в своем Facebook.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассчитывает на введение в отношении российских черноморских портов санкций со стороны стран Евросоюза и США.
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