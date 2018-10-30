Турция готова начать операцию против курдов к востоку от Евфрата

Анкара, , 14:04 — REGNUM Турция подготовила планы «всесторонней и эффективной» операции против поддерживаемых США курдских вооруженных формирований, удерживающих территории восточнее реки Евфрат, заявил 30 октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает американское агентство Associated Press.

С таким заявлением он выступил, общаясь с парламентариями из правящей партии «Справедливости и развития».

В ходе предыдущих военных кампаний турецкие войска выдавили курдские подразделения с территорий, расположенных к западу от реки.

«Скоро мы обрушимся на них с более масштабной и эффективной силой», — подчеркнул турецкий лидер.

Напомним, в Анкаре курдские вооруженные формирования «Отряды народной самообороны» считаются частью Рабочей партии Курдистана, которая относится к числу террористических организаций в Турции, ЕС и США.