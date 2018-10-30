Песков прокомментировал планы Меркель уйти из политики

Москва, , 14:01 — REGNUM Решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель не претендовать на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не идти на следующие выборы главы правительства является внутренним делом Германии. Об этом заявил 30 октября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что между Россией и Германией существуют дружественные, партнерские отношения, хотя присутствуют и «известные проблемы». У Москвы и Берлина много совместных интересов.

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Ангела Меркель, безусловно, продолжает оставаться визави президента России Владимира Путина, они по-прежнему вместе работают, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Меркель заявила, что не будет баллотироваться на пост председателя ХДС. Канцлером она останется максимум до 2021 года, пока не истечет срок её полномочий.

Французский президент Эммануэль Макрон поддержал решение немецкого канцлера, назвав его «чрезвычайно достойным».

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