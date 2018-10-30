Мирные переговоры по урегулированию кризиса в Бурунди завершились

Бужумбура, , 14:02 — REGNUM Пятые заключительные мирные переговоры по поиску мирного урегулирования кризиса в Бурунди были завершены 29 октября в Аруше, Танзания.

Отказ бурундийского правительства прибыть в Арушу в начале прошлой недели для участия в мирных переговорах привел к серьезному протесту со стороны посредников и всех сторон, участвующих в переговорах. Они осудили данный шаг правительства, заявив, что подобные действия препятствуют достижения мира в восточноафриканской стране.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Kiswahili, делегаты от бурундийских политических партий, присутствовавшие на пятидневных переговорах, сообщили, что, хотя ими и были выдвинуты идеи и предложения по окончанию кризисной ситуации в стране, важно также согласовать их с правительством страны.

Джозеф Карумба, видный политический деятель в Бурунди, подчеркнул, что часть предложений была выдвинута посредником по переговорам Бенджамином Мкапе.

По словам председателя партии «Национальный совет по защите демократии» Леонарда Ньянгомы, они представили общие положения, однако следующие переговоры пройдут на уровне Организации Объединенных Наций.

Посол Капья, выступая от имени посредника кризиса в Бурунди, сообщил, что посредник принял предложения всех делегатов, на основе которых затем будет подготовлен специальный доклад основным арбитром бурундийского кризиса президентом Уганды Йовери Мусевени, который, в свою очередь, должен будет представить их на встрече глав государств стран Восточной Африки в конце этого года.