НАТО надеется на профессионализм российских ракетчиков — Столтенберг

Осло, , 13:54 — REGNUM Военные Североатлантического альянса намерены избегать опасных ситуаций, связанных с российскими ракетными стрельбами в зоне Норвежского моря, приближенной к району, в котором проводятся учения Trident Juncture-2018, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Об этом говорится на сайте военного блока.

В ходе пресс-конференции в честь открытия Дня почетных гостей в рамках маневров НАТО Столтенберг подчеркнул, что указанные ракетные стрельбы являются обычным делом, и, если действия российских ракетчиков «будут достаточно профессиональными», то руководство альянса не видит в них особенной проблемы.

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Как сообщало ИА REGNUM, учения Trident Juncture будут проходить с 25 октября до 7 ноября. В общей сложности в них задействованы около 50 тыс. солдат из разных стран.

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