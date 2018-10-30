Делегация из Египта прибыла в сектор Газа

Каир, , 13:55 — REGNUM Представители разведывательной службы Египта прибыли в сектор Газа для переговоров с лидерами партии ХАМАС, сообщает 30 октября Anadolu.

Целью визита стало стремление достичь мирного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. За последние две недели это уже четвертый визит в Газу египетских посредников.

Напомним, с начала марта 2018 года в секторе Газа продолжаются массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Данный акт вызвал бурю возмущения в исламском мире. Военные еврейского государства убили по меньшей мере 200 палестинцев во время манифестаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные Израиля арестовали 12 палестинцев