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Делегация из Египта прибыла в сектор Газа

Политика

Цель визита переговоры о мирном урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем

Каир, 30 октября 2018, 13:55 — REGNUM  Представители разведывательной службы Египта прибыли в сектор Газа для переговоров с лидерами партии ХАМАС, сообщает 30 октября Anadolu.

Целью визита стало стремление достичь мирного урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем. За последние две недели это уже четвертый визит в Газу египетских посредников.

Напомним, с начала марта 2018 года в секторе Газа продолжаются массовые акции протеста, вызванные переносом американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Данный акт вызвал бурю возмущения в исламском мире. Военные еврейского государства убили по меньшей мере 200 палестинцев во время манифестаций.

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