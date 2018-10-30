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Экс-глава МИД Эфиопии вернулся в страну после 30 лет изгнания

Политика

Полковник Гошу Уольде – глава МИД при режиме Менгисту Хайлемариама — вернулся в Эфиопии после того, как провел более 30 лет в изгнании

Аддис-Абеба, 30 октября 2018, 15:33 — REGNUM  Бывший министр образования и иностранных дел Эфиопии, который занимал свой пост в период диктаторского режима Дерга, возглавляемого Менгисту Хайлемариамом в период с 1974 г. по 1987 г., полковник Гошу Уольде, вернулся в Эфиопию, проведя 32 года в изгнании. Об этом 29 октября сообщил эфиопский новостной ресурс Mereja.

Нынешняя глава МИД страны Хирут Земени, глава американского департамента министерства Небьят Гетачёу и другие высокопоставленные правительственные чиновники встретили полковника Уольде в Международном аэропорту Боле в Аддис-Абебе.

Полковник Гошу Уольде уехал в США в 1986 году, а в 1992 году основал Демократическую партию Эфиопии Медхин, которая впоследствии была объединена с Демократической партией Эфиопии и участвовала в парламентских выборах 2005 года.

После прихода к власти более либерального премьера Абия Ахмеда многие неугодные ранее государству оппозиционные партии и политики стали возвращаться в страну. Одним из таких стал полковник Гошу Уольде.

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Зарубежная хроника
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