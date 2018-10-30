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Премьер Эфиопии прибыл в Париж для переговоров с президентом Макроном

Политика

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед днем 29 октября прибыл в Париж для проведения переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Аддис-Абеба, 30 октября 2018, 13:59 — REGNUM  Глава правительства Эфиопии Абий Ахмед прибыл в Париж по приглашению французского президента, в рамках своей рабочей поездки в Европу для участия в форуме «Stand Together — Build the Future», который проходит во Франкфурте. Об этом сообщил 29 октября эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

По сообщению пресс-секретаря администрации премьера, главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, проводимые нынешним правительством Эфиопии внутренние реформы, а также прилагаемые главой Эфиопии усилия по установлению мира на Африканском Роге.

Сразу после завершения переговоров в Париже Абий Ахмедотправится на форум во Франкфурт. В Германии премьер встретится с канцлером Ангелой Меркель, а также с другими правительственными чиновниками.

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Зарубежная хроника
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