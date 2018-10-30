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Парламент Египта заблокирует сайты, связанные с политическим исламом

Политика

Парламент Египта намеревается заблокировать интернет-сайты, которые пропагандируют политический ислам

Каир, 30 октября 2018, 14:11 — REGNUM  29 октября в парламенте Египта началось обсуждение законопроекта по блокировке всех сайтов в интернете, которые связаны с политическим исламом. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», этот шаг правительства Египта обусловливается попыткой ограничить влияние различных группировок, которые используют ислам в качестве инструмента влияния на политику в стране.

Разработчики данных сайтов также обвиняются в распространении и навязывании экстремистских идей в среде египетской молодежи и всего населения страны в целом.

Депутат комитета социальной солидарности парламента Египта Мухаммед Абу Хамед призвал законодателей предпринять срочные действия по ликвидации этих сайтов, так как они, по его словам, угрожают национальной безопасности и находятся под влиянием «Братьев-мусульман», ассоциации, которая считается террористической организацией в Египте.

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Зарубежная хроника
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