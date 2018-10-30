Президент Алжира собирается переизбираться на пятый срок

Алжир, , 14:23 — REGNUM 29 октября глава Фронта национального освобождения Алжира Джамель Улд Аббес заявил о том, что действующий президент Абдель Азиз Бутефлика, который находится у власти с 1999 года, собирается переизбираться на пятый срок на президентских выборах, которые пройдут в апреле 2019 года. Как сообщает саудовская газета «Аш-Шарк Аль-Аусат», главой ФНО Алжира было отмечено, что Бутефлика — именно тот кандидат, который необходим как партии, так и всей стране.

Источник добавляет, что в скором времени пройдет встреча центрального комитета партии, на которой будет формально принято решение о выдвижении кандидатуры Бутефлика. После этого действующий президент, которому исполнилось 81, официально заявит о своем намерении участвовать в выборах.

«Аш-Шарк Аль-Аусат» уточняет, что Бутефлика страдает от серьезных проблем со здоровьем с 2013 года, когда он пережил сердечный приступ, и с того момента работает из своей резиденции в городе Зеральда под присмотром врачей.