Петербург не выполнил задачи Генплана 2005 года по жилью

Санкт-Петербург, , 13:39 — REGNUM Санкт-Петербург не выполнил задачи Генерального плана 2005 года. Об этом заявил глава городского комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев на заседании правительства в Смольном, передает корреспондент ИА REGNUM.

Именно по Генплану, принятому в 2005 году, с учетом нескольких поправок, Петербург должен был развиваться до 2018 года. Сейчас его расчетный срок пытаются продлить.

«Понятно, что были поправки. Но мы его выполнили или нет, начиная с 2005 года? Те показатели, которые были заложены в 2005 году?» — поинтересовался врио губернатора Александр Беглов.

Оказалось, что достичь запланированных показателей не удалось.

«Они не выполнены. Прежде всего, по показателям жилобеспеченности, поскольку по окончании расчетного срока, то есть в этом году, мы должны были иметь 28 кв. метров на человека фактически, чтобы с 2019 года рассчитывать уже весь соцкультбыт из (расчета) 35 кв. метров на человека», — сказал Григорьев.

По утверждению Григорьева, планировать обеспеченность в 35 кв. метров жилья на человека сейчас не представляется возможным.

«В новой стратегии мы взяли этот показатель в 28 кв. метров как перспективный, без увеличения до 35 кв. метров. Это связано также с отставанием развития социально-культурной, бытовой, транспортной, инженерной инфраструктуры. У нас не выполнен ряд объектов», — признал Григорьев.

Добавим, в действующем Генплане уже утверждены проекты планировки территорий под 90 млн кв. метров жилья, из них на 20 млн кв. метров получено разрешение на строительство. При этом в год в Петербурге будут вводить примерно 3,5−4 млн кв. метров, то есть запланированный резерв жилищного строительства рассчитан на 5−6 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе текущего года глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Иван Филиппов заявил, что к 2024 году в среднем на одного петербуржца будет приходиться примерно 28,6 кв. метра жилья.