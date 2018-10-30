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Генпрокуратура РФ начала проверку контрактов по строительству ЦКАД

Политика

Проверка надзорным ведомством начата по поручению президента России Владимира Путина

Генпрокуратура РФ начала проверку контрактов по строительству ЦКАД
Globallookpress
Генеральная прокуратура РФ

Москва, 30 октября 2018, 13:29 — REGNUM  Началась проверка контрактов на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной на видеоканале ведомства.

Отмечается, что проверка надзорным ведомством начата по поручению президента России Владимира Путина.

«Генпрокуратура РФ организовала проверку соблюдения интересов государства при заключении контрактов на строительство кольцевой автодороги», — подчеркнул Куренной.

Он подчеркнул, что ревизионные мероприятия ведутся совместно со Счетной палатой. Также представитель ведомства отметил, что результаты проверки будут представлены главе российского государства.

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