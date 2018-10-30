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На Украине надеются возродить партию Януковича

Политика

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На Украине надеются возродить партию Януковича
Пауль Клее. Стареющий Феникс (фрагмент). 1906

Киев, 30 октября 2018, 13:36 — REGNUM  Возобновил свою работу официальный сайт «Партии регионов», «в которой состоял беглый президент Украины Виктор Янукович», сказано в заявлении, опубликованном 29 октября на главной странице сайта.

В сообщении также утверждается, что в ближайшее время во всех регионах Украины пройдут заседания инициативных групп, которые «лелеют надежду реанимировать этот политический проект». На собраниях будет решаться вопрос о дальнейшем функционировании партии.

На главной странице сайта сказано, что «Партия регионов» выступает против войны на Украине, а также стремится вернуть показатели украинской экономики и социальные выплаты в долларовом эквиваленте на уровень 2013 года.

Напомним, в апреле 2018 года киевский суд отказался рассматривать иск о запрете деятельности «Партии регионов».

Отметим, ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украине нужно двадцать лет, чтобы вернуться к уровню жизни домайданного 2013 года.

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Политическая жизнь Украины
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