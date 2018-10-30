N-TV: возвращение Фридриха Мерца в немецкую политику — камбэк года

Берлин, , 13:30 — REGNUM Тот, кто будет избран председателем партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) на съезде 7−8 декабря в Гамбурге, будет иметь наибольшие шансы стать следующим канцлером Германии, пишет политический обозреватель Вольфрам Ваймер для телеканала N-TV 30 октября.

На данный момент из трех заявивших о себе претендентов фаворитом является 56-летняя генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, аутсайдером — министр здравоохранения Йенс Шпан, который до этого выступал в роли Брута, возглавляя внутрипартийную молодую оппозицию Ангеле Меркель. У него было бы больше шансов, если бы не внезапно вернувшийся в политику бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц. Премьер-министр Северного-Рейна-Вестфалии Армин Лашет еще не заявил о своих амбициях, однако многие видят в нем достойную фигуру, чтобы представлять Германию на международной арене.

Появление Фридриха Мерца — это камбэк года. По своей программе он не далек от Крамп-Карренбауэр, но у него есть свои сильные стороны. По идеологии он либерал, убежденный европеец и интернационалист. Председатель влиятельной ассоциации Atlantik-Brücke («Атлантический мост»), устанавливающей важные экономические связи между США и Германией.

Для многих старых членов ХДС Мерц воплощает сущность партии — это последовательное выстраивание правового государства, социально ориентированная рыночная экономика, ориентация на средний класс. Мерц в значительной степени сформировал дискурс о ведущей немецкой культуре и как никто другой в ХДС представляет экономическую компетенцию. Когда он объявил о своей кандидатуре 29 октября, на немецкой бирже подскочили акции: Мерц — однозначный фаворит для средних предприятий и экономики.

Фридриху Мерцу было бы приятно сменить Ангелу Меркель. В 2002 году она выгнала его из руководства фракции партии. Оба в течение многих лет боролись за переориентацию ХДС, и в 2009 году Мерц покинул бундестаг и весьма успешно занялся экономикой, сохраняя лояльность ХДС, за что его критиковали. Теперь он может использовать это.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября Ангела Меркель объявила, что в декабре не будет переизбираться на пост председателя партии ХДС, а ее четвертый срок на посту канцлера Германии станет для нее последним. Он истекает в 2021 году. Меркель возглавляла ХДС 18 лет.

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