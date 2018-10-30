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Кремль оценил перспективу перезаключения договора по Азовскому морю

Политика

Москва в указанном вопросе ориентируется на действующую международную правовую базу

Кремль оценил перспективу перезаключения договора по Азовскому морю
Иван Шилов © ИА REGNUM
Азовское море

Москва, 30 октября 2018, 13:12 — REGNUM  Россия не считает необходимым перезаключать с Украиной договор по Азовскому морю. Об этом 30 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва в указанном вопросе ориентируется на действующую международную правовую базу.

«Существует международная правовая база на сей счёт, она действует, и на это нам следует ориентироваться», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что Киев не будет отказываться от соглашения с Россией о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, так как это лишь усугубит ситуацию.

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