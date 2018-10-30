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Задержан начальник управления земельных отношений мэрии Белгорода

Политика

По неподтвержденной информации — по подозрению в получении взятки

Белгород, 30 октября 2018, 13:12 — REGNUM  Заместитель руководителя комитета имущественных и земельных отношений администрации Белгорода Юрий Наумов задержан 30 октября. В администрации города уже заявили об отстранении чиновника от служебных обязанностей.

По информации Бел.ру, замглавы комитета — начальник управления земельных отношений администрации Белгорода — подозревается в получении взятки. Официально эта информация своего подтверждения пока не получила.

В пресс-службе администрации города подтвердили проведение оперативных мероприятий в отношении чиновника и сообщили о начале служебной проверки в его отношении, отметив, что он отстранен от исполнения обязанностей.

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