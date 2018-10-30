Глубокая непопулярность Трампа стала непрерывной тенденцией — сенатор

Вашингтон, , 13:19 — REGNUM К своей непопулярности Дональд Трамп шел с самого начала, заявил в своем блоге сенатор Тед Лью, комментируя данные о том, что за минувшую неделю рейтинг одобрения политики действующего президента США упал до 40%.

«Gallup отслеживает Трампа с самой его сравнительно маленькой инаугурации. 5 февраля 2017-го Трампа одобряли 43% и не одобряли 52%. 20 месяцев спустя у него 40% одобрения и 54% неодобрения. Глубокая непопулярность Трампа — примечательно последовательна», — пишет политик.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно результатам исследования, которое провели социологи Gallup, за неделю с 21 по 28 октября рейтинг действующего главы Белого дома снизился с 44 до 40%. Отмечается, что 54% респондентов отозвались о работе Трампа негативно.