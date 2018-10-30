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ПА ОДКБ создаст единый список запрещенных террористических организаций

Политика

ОДКБ унифицирует правила признания организаций террористическими во всех странах — членах организации

Москва, 30 октября 2018, 13:10 — REGNUM  Рекомендации по гармонизации и доработке национальных законодательств стран — членов Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) парламентарии Ассамблеи единогласно приняли в ходе заседания 30 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет о совместной борьбе ОДКБ с террористическими организациями и создании единого списка таких организаций. Так, согласно рекомендациям, страны-члены ПА ОДКБ должны доработать собственные законы, чтобы унифицировать правила признания организаций террористическими во всех странах.

«Еще раз подчеркну особую важность этой работы для обеспечения коллективной безопасности наших стран. С одной стороны, спецслужбы государств — членов ОДКБ получают возможность вывести свое взаимодействие на новый уровень. С другой стороны, убираем законодательные пробелы, когда организация, признанная террористической в одной из стран ОДКБ, в другой — может легально существовать», — объяснил в ходе заседания спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин призвал ПА ОДКБ сделать все для избежания эскалации конфликта в САР

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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