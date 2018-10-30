Тайвань: Тайбэй сразу же поздравил Болсонару с победой на выборах

Тайбэй, , 13:09 — REGNUM Тайвань «незамедлительно» поздравил избранного президента Бразилии Жаира Болсонару, заявили 30 октября в МИД страны, сообщает британское агентство Reuters.

Во время своей предвыборной кампании крайне правый политик Болсонару не только заявлял о том, что Китай — хищник, стремящийся поставить под свой контроль ключевые секторы экономики латиноамериканского государства, но и посетил остров.

По данным внешнеполитического ведомства, представительство Тайбэя в Бразилии «незамедлительно» поздравило политика с избранием, указав, что он во время визита на остров «лучше понял» национальную ситуацию и экономическое развитие Тайваня. Благодаря им страны могут развивать свое сотрудничество и расширять взаимодействие.

Ранее китайское издание The Global Times, имеющее связи с китайским руководством, вышло со статьей, в котороq указывалось, что новому лидеру Бразилии нужно «определенное время, чтобы ознакомиться со внешней политикой». Продолжение же нынешнего курса будет сопряжено для страны с большими издержками.

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Напомним, лишь 17 государств в мире поддерживают официальные дипломатические отношения с Тайванем, большая их часть — это малые развивающиеся страны в Латинской Америке и Тихоокеанском регионе. Пекин прикладывает определенные усилия для сокращения этого числа, настаивая на своей политике «одного Китая».