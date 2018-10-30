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Ближайшие конференции ООН могут пройти в Екатеринбурге

Политика

Генсека Организации объединённых наций на Урале ждут уже в 2019 году

Екатеринбург, 30 октября 2018, 12:50 — REGNUM  В Екатеринбурге могут пройти конференции и другие мероприятия Организации объединённых наций. Такую возможность 30 октября рассматривали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном департаменте информполитики.

Встреча прошла в штаб-квартире организации. Стороны обсудили вероятность проведения на Урале крупных международных форумов и мероприятий ООН, которые бы позволили Свердловской области закрепить статус центра международной активности.

Так, губернатор Куйвашев предлагает провести в Екатеринбурге конференцию ООН по торговле и развитию и мероприятия в рамках программы ООН по населённым пунктам. Также в столице Среднего Урала может пройти первый Всемирный молодёжный конвент ООН. Его целью будет привлечение внимания молодых людей всей планеты к основным проблемам, которые ООН поставила перед международным сообществом.

Антониу Гутерриш поддержал эти предложения. Также он поручил профильным представителям ООН продумать возможность проведения таких мероприятий в Екатеринбурге.

Напомним, делегация Свердловской области сейчас работает в ООН. Ранее в штаб-квартире организации прошла презентация Среднего Урала.

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Организация Объединённых Наций
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