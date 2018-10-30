National Interest: США не выгодно размещение базы в Польше

Вашингтон, , 12:49 — REGNUM Предложение польских властей о размещении на территории страны военной базы США «Форт Трамп» невыгодно Вашингтону. Об этом в статье для издания National Interest пишет военный эксперт Дуг Бэндоу.

По его словам, развертывание базы не имеет смысла для США — поскольку Варшава размещением военной инфраструктуры Соединенных Штатов лишь пытается прикрыться от «российской угрозы».

Эксперт отметил, что база в Польше не будет полезна для США в военном отношении, поскольку «Польша не защищает США». Бэндоу подчеркнул, что страны ЕС не защищают США, а лишь пользуются защитой НАТО.

Также автор статьи уверен, что создание базы «Форт Трамп» в Польше приведет к обострению конфронтации между Россией и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ответ на возможное размещение в Польше дивизии военнослужащих армии США Россия будет вынуждена принять ответные меры и приготовиться к нейтрализации возможных военных угроз.

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