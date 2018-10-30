Хромая утка оставит след в истории: об уходе Ангелы Меркель

Берлин, , 12:46 — REGNUM Решение Ангелы Меркель объявить о уходе из большой политики означает, что в ближайшие годы она будет «хромой уткой»: возможно, Меркель начала задумываться о том, какой она войдет в историю, а после объявления о предстоящем уходе у нее фактически развязаны руки, отметил во вторник, 30 октября, шеф-редактор церковно-политической редакции ИА REGNUM Станислав Стремидловский, комментируя заявления канцлера Германии о предстоящем уходе со своих постов.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 29 октября, Ангела Меркель сообщила, что не будет баллотироваться на новый срок на пост главы Христианско-демократического союза в декабре 2018 года. Также Меркель анонсировала, что нынешний срок ее канцлерских полномочий, который завершится в конце 2021 года, будет последним.

Решение Ангелы Меркель объявить о уходе из большой политики за три года до окончания канцлерских полномочий является довольно необычным. Фактически это решение означает, что до 2021 года она будет «хромой уткой». Принимаемые ей с этого момента решения будут иметь другую значимость, чем это было прежде.

Возможно, Меркель начала задумываться о том, какой она войдет в историю Германии, Европы и мира. Теперь, после объявления о предстоящем уходе, у нее фактически развязаны руки, и она может принимать экстраординарные, прорывные решения, которые не могла позволить себе прежде.

Последствия одного из таких решений мы уже, возможно, видели. Меркель приняла участие в саммите по сирийскому урегулированию, который прошел в Стамбуле, вместе с президентом России Владимиром Путиным, Франции — Эммануэлем Макроном и Турции — Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Меркель, которая хочет оставить свой след в истории, готова совершать такие интересные и перспективные шаги. Возможно, она сравнивает себя с канцлером Колем, объединившим Германию. И надеется, что и ей самой в энциклопедических словарях будет посвящена не одна страница, а несколько.

Конечно, ее предыдущий опыт будет ее сковывать. Но, тем не менее, в ближайшие три года ей могут быть приняты такие решения, которые удивят и Германию, и весь мир, — отметил Стремидловский.