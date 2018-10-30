Украинский чиновник угрожает наказать участников выборов в Донбассе

Киев, , 12:50 — REGNUM Украина намерена собирать и использовать информацию об участниках выборов в Донбассе, заявил заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, сообщило 29 октября издание «Новости Донбасса».

На странице Туки в социальной сети Facebook появилась запись, в которой чиновник рассказал, что украинские органы собирают информацию о деятельности госаппарата ДНР и ЛНР:

«Получают они и списки различных «членов». Членов призывных комиссий (и, конечно, самих призывников), членов избирательны комиссий… В том числе — и списки тех, кто придет «голосовать» получат! Интересно потом будет сопоставить эти списки с реестрами переселенцев, например», — сообщил Тука.

На уточняющий вопрос издания о возможности лишения участников выборов в Донбассе тех или иных социальных выплат со стороны Украины, Тука ответил, что у его министерства нет таких полномочий, однако заявил, что другие ведомства смогут использовать полученную информацию в рамках своих полномочий.

Напомним, 11 ноября в ДНР и ЛНР пройдут выборы глав республик, а также местных депутатов. По словам международных наблюдателей, волеизъявление граждан не противоречит Минским соглашениям.

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