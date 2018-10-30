Le Figaro: Макрон берет передышку до 4 ноября

Париж, , 12:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон берет передышку. На повестке дня главы государства не запланировано никаких мероприятий и встреч в течение четырех дней, начиная со второй половины вторника, 30 октября, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что в преддверии запланированных мероприятий в ознаменование 100-летия окончания Первой мировой войны, президент хочет сделать передышку и немного отдохнуть.

С 4 по 9 ноября глава государства отправится в два региона, одиннадцать департаментов и семнадцать городов, а 11 ноября глава государства выступит с речью в Париже.

На данный момент Елисейский дворец не сообщает, где Эммануэль Макрон проведет эти несколько дней.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Париж по случаю годовщины окончания Первой мировой войны 11 ноября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, близкие Эммануэля Макрона обеспокоены состоянием здоровья главы государства.

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