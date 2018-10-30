Вторник, 30 Октября 2018 года
13:17:20 МСК

Глава оппозиции Южного Судана возвращается из изгнания

Политика

Оппозиционный политик проживал за пределами родины более двух лет

Глава оппозиции Южного Судана возвращается из изгнания
Николай Рерих. Путь домой

Джуба, 30 октября 2018, 12:31 — REGNUM  Лидер повстанцев Южного Судана Рик Мачар возвращается на родину в соответствии с достигнутыми мирными договоренностями, сообщает 30 октября Associated Press.

Оппозиционный политик проживал в изгнании более двух лет, однако последние переговоры о перемирии позволят ему не опасаться за свою безопасность в родной стране.

«Если этот мир будет жизнеспособным, то мы должны доверять друг другу», — отметил представитель Мачара, подчеркнув, что его возвращение должно стать демонстрацией такого доверия.

Напомним, в Судане в сентябре 2018 года было заключено соглашение между правительством Южного Судана и оппозицией, целью которого является прекращение гражданской войны.

По достигнутым договоренностям Мачар становится вице-президентом, а часть его сторонников входят в правительство страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Южный Судан начал освобождение политзаключенных

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить