Глава оппозиции Южного Судана возвращается из изгнания

Джуба, , 12:31 — REGNUM Лидер повстанцев Южного Судана Рик Мачар возвращается на родину в соответствии с достигнутыми мирными договоренностями, сообщает 30 октября Associated Press.

Оппозиционный политик проживал в изгнании более двух лет, однако последние переговоры о перемирии позволят ему не опасаться за свою безопасность в родной стране.

«Если этот мир будет жизнеспособным, то мы должны доверять друг другу», — отметил представитель Мачара, подчеркнув, что его возвращение должно стать демонстрацией такого доверия.

Напомним, в Судане в сентябре 2018 года было заключено соглашение между правительством Южного Судана и оппозицией, целью которого является прекращение гражданской войны.

По достигнутым договоренностям Мачар становится вице-президентом, а часть его сторонников входят в правительство страны.

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