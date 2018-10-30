В Красноярском крае уволен первый заместитель министра социальной политики

Красноярск, , 12:19 — REGNUM Наталья Колягина покинула пост первого заместителя министра социальной политики Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

«В соответствии с распоряжением правительства Красноярского края от 26 октября 2018 года Колягина Наталья Владимировна освобождена от должности первого заместителя министра социальной политики Красноярского края и уволена с государственной гражданской службы Красноярского края по собственной инициативе», — говорится в тексте постановления.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Как пишут «Городские новости», Колягина работала в министерстве вместе с Галиной Пашиновой, которая также покинула свой пост. Теперь министерство социальной политики Красноярского края возглавляет Ирина Пастухова, которая занимала пост первого заместителя министра финансов края.